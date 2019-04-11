Родители требуют качественного отбора детей на мировую олимпиаду по математике

Родители требуют провести качественный отбор учеников на мировую олимпиаду по математике.
Об этом 24.kg сообщил отец призеров мировой олимпиады Тургунбай Алдакулов.
По его словам, местные учителя не компетентны в проведении отбора по стандартам мировой олимпиады.
«В прошлом году отбор участников также сопровождался скандалом. Пришлось запросить вопросы для оценки знания школьников у казахских педагогов. Результаты тоже проверяли они. В этом году вопросы, составленные для отборочного тура, не удовлетворили ни нас, ни наших детей», — заявил Тургунбай Алдакулов.
По его словам, родители участников отборочного тура обратились в Министерство образования и науки с просьбой признать недействительными результаты и еще раз провести конкурс.
«Мои дети прошли отборочный тур, но я и другие родители хотим, чтобы задания соответствовали требованиям мирового конкурса. Участники должны сейчас знать, что им предстоит. Я тогда буду благодарен, даже если мои дети не пройдут. Ведь самое главное — отправить достойных учеников», — считает Тургунбай Алдакулов.
Мировая олимпиада по математике пройдет в июле. От Кыргызстана выступят шесть учеников.
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