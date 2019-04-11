Никогда не видел мяса. В колонии-поселении в Таласе разразился скандал

В колонии-поселении № 39 в Таласской области разразился скандал.

За недобросовестное исполнение обязанностей уволен начальник учреждения Таалай Момбеков. Об этом сообщает ГСИН.

По данным ведомства, в колонии проведено служебное расследование, по итогам которого приказом председателя ГСИН КР Мелиса Турганбаева Таалай Момбеков освобожден от занимаемой должности.

На месте с проверкой находится заместитель председателя ГСИН Аскат Эгембердиев. Проинспектировать учреждение представители Госслужбы исполнения наказания решили после рапорта Наццентра по предупреждению пыток.

В нем говорится, что один из осужденных содержится в условиях, унижающих человеческое достоинство. 24.kg в Наццентре рассказали, что досрочно освобожденный заключенный был этапирован в колонию-поселение и поскольку ему некуда было идти, остался жить в учреждении прямо на производственном участке.

В бараке, где нет никаких условий. У заключенного нет возможности помыться, приготовить себе пищу. Он никогда не видел мяса. В помещение, где он ночует, протекает крыша и нет отопления.

«Более того, чтобы как-то прокормить себя, он ловит рыбу в местном пруду и продает ее местным жителям. Кроме того, подрабатывает чабаном. Пасет 8 овец, которые находятся на балансе колонии, и двух коров с теленком. Иногда свои отары ему доверяют выгнать на пастбище местные жители. При этом заключенного сопровождают два офицера конвоя. Такие условия приравниваются к унижающим человеческое достоинство», — подчеркнули в Наццентре по предупреждению пыток.

В организации добавили, что колония-поселение находится в плачевном состоянии. Бараки полуразрушены, производства нет. А осужденные, этапированные туда по решению суда, в тот же день убегают, и их никто не ищет. Проверка деятельности Таалая Момбекова на посту начальника учреждения продолжается.

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