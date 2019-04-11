Электронная очередь в школы. Зарегистрировано более пяти тысяч заявок

В системе «Электронная запись в школу» зарегистрировано более пяти тысяч заявок.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки КР.



Проект «Электронная запись в школу» — это информационная система, обеспечивающая автоматизацию процессов записи детей, достигших школьного возраста (6-7 лет), в первый класс в государственные и муниципальные общеобразовательные организации Кыргызстана.



Родители могут в любое время видеть список школ, количество свободных мест, продвижение ребенка в очереди и зачисление в школу как с компьютера, так и со смартфона.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/114495/

