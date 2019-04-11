РУПОИ при МТСР КР ежегодно выпускает 11 тысяч протезно-ортопедических изделий

Бишкек, "Саясат. kg". Ежегодно по республике обслуживает около 14 тысяч лиц с ограниченными возможностями здоровья и выпускает 11 тысяч протезно-ортопедических изделий
В рамках выставки «MedExpo-2019» заместитель министра труда и социального развития КР Жаныл Алыбаева встретилась с представителями ОО «Моторика», которая производит функциональные тяговые и бионические протезы и полуфабрикаты протезов кисти и предплечья.
В ходе встречи замминистра Жаныл Алыбаева отметила, что при Министерстве функционирует Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий, которое ежегодно по республике обслуживает около 14 тысяч лиц с ограниченными возможностями здоровья и выпускает 11 тысяч протезно-ортопедических изделий (ортопедическая обувь, протезы и т.д.)
«В настоящее время самым актуальным вопросом для учреждения является подготовка мастеров по изготовлению современных протезов по новым технологиям. Очень непросто получить нужную и довольно необычную специальность. Так как в Кыргызстане нет специальных учебных заведений по обучению протезному производству», - сказала она.
В свою очередь, представители компании «Моторика» продемонстрировали изготавливаемые ими продукции и выразили готовность сотрудничать в области обучения на рабочем месте молодых специалистов.
МТСР КР
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!