РУПОИ при МТСР КР ежегодно выпускает 11 тысяч протезно-ортопедических изделий

Бишкек, "Саясат. kg". Ежегодно по республике обслуживает около 14 тысяч лиц с ограниченными возможностями здоровья и выпускает 11 тысяч протезно-ортопедических изделий

В рамках выставки «MedExpo-2019» заместитель министра труда и социального развития КР Жаныл Алыбаева встретилась с представителями ОО «Моторика», которая производит функциональные тяговые и бионические протезы и полуфабрикаты протезов кисти и предплечья.

В ходе встречи замминистра Жаныл Алыбаева отметила, что при Министерстве функционирует Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий, которое ежегодно по республике обслуживает около 14 тысяч лиц с ограниченными возможностями здоровья и выпускает 11 тысяч протезно-ортопедических изделий (ортопедическая обувь, протезы и т.д.)

«В настоящее время самым актуальным вопросом для учреждения является подготовка мастеров по изготовлению современных протезов по новым технологиям. Очень непросто получить нужную и довольно необычную специальность. Так как в Кыргызстане нет специальных учебных заведений по обучению протезному производству», - сказала она.

В свою очередь, представители компании «Моторика» продемонстрировали изготавливаемые ими продукции и выразили готовность сотрудничать в области обучения на рабочем месте молодых специалистов.

МТСР КР



