Фото - В природном заказнике «Айгуль-Таш» расцвел уникальный цветок Айгуль

На территории государственного ботанического заповедника “Айгуль-Таш” расцвел уникальный цветок Айгуль. Ай в переводе с кыргызского означает «луна», гуль-«цветок».

Цветок Айгуль растет на склонах только одной горы-«Айгуль-Таш». Эта каменистая гора находится примерно в 17 км от города Баткен.

Ежегодно в начале апреля на территории государственного ботанического заповедника “Айгуль-Таш” раскрываются первые бутоны уникального цветка Айгуль. Массовое период цветения цветка Айгуль начинается с 12 апреля и продлится лишь только две недели, точнее до 28 апреля, придавая окружающим неописуемую красоту и вызывающий восторг. Поэтому не зря говорят в народе, что кто увидел первым раскрывшийся цветок Айгуль, будет безгранично счастлив.

Накануне, сотрудники Баткенского областного территориального управления Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) провели работу по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территорий государственного ботанического заповедника “Айгуль-Таш”. Очищена и убрана арычные сети от мусора, прошлогодней листвы, твердо-бытовых и других отходов, а также были отремонтированы скамейки, беседки и установлены мусорные контейнеры.

Вместе тем, усилиями ГАООС и ЛХ в целях озеленение и создание необходимых условий туристам, посетителям и отдыхающим на территория государственного ботанического заповедника «Айгуль-Таш» на более 20 га посажены различные виды саженцев и установлены скамейки, беседки, построена пункт охраны, ворота, а также территория данного ботанического заповедника оцеплены колючей проволокой.

ГАООС и ЛХ предлагает территорию государственного ботанического заповедники “Айгуль-Таш” перевести из категории земель сельскохозяйственного назначение на категорию особо охраняемых природных территорию, тем самым дать статус особо охраняемых территорий, где растет уникальный цветок Айгуль.

Кроме того, ГАООС и ЛХ предлагает вывести государственный ботанический заповедник “Айгуль-Таш” из баланса Кара-Булакского айыл окмоту Баткенского района Баткенской области передать на баланс Баткенскому лесному хозяйству при ГАООС и ЛХ.

Также ГАООС и ЛХ намерен установить видеонаблюдения и привлечением нарушителей к штрафу за срыв цветка Айгуль, чтобы сохранить и расширить ареал произрастания уникального цветка Айгуль, занесенного в Красную книгу Кыргызстана.

Территория государственного природного заповедника «Айгуль-Таш» нуждается в особом надзоре. Поэтому ГАООС и ЛХ в будущем намерен провести линию электропередач, установить трансформатор и для интернета протянут линию провода из села Бужум.

В настоящее время государственный природный заповедник «Айгуль-Таш» находится на балансе Кара-Булакского айыл окмоту Баткенского района Баткенской области. Общая территория государственного природного заповедника «Айгуль-Таш» составляет 253,9 га. Здесь растет редко встречающий в мире уникальный цветок Айгуль. Цветок Айгуль в 1978 году был занесен в Красную книгу СССР, а в 2004 году в Красную книгу Кыргызстана.