Слухи и догадки - не ключи к разгадке

Так, по данным Foreign Policy, в СУАР пропали свыше трех десятков этнических кыргызов, учащихся бишкекских вузов, следы которых затерялись по возвращении в Китай.
На днях некоторые отечественные информагентства разместили материалы со ссылкой на Foreign Policy. В статье американского издания говорилось о таинственном исчезновении этнических кыргызов в Синьцзяне. Среди них - представители творческой интеллигенции и студенты.
Так, по данным Foreign Policy, в СУАР пропали свыше трех десятков этнических кыргызов, учащихся бишкекских вузов, следы которых затерялись по возвращении в Китай.
Один из пропавших без вести - внук Жусупа Мамая, известного манасчи. По версии издания, власти Китая могли отправить парня в так называемые лагеря перевоспитания, где концентрируются все нежелательные элементы. Помимо него в статье фигурируют супружеская пара музыкантов и писатель-литературовед, которые также отбыли из Кыргызстана в Синьцзян и «перестали выходить на контакт».
При этом журналист пишет, что, по слухам, судьба внука великого сказителя в Синьцзяне оказалась «не такой ужасной».
«По словам некоторых членов Комитета поддержки кыргызов Китая, молодой манасчи не только избежал заключения [в Синьцзяне], но и женился. Но в это сложно поверить — ввиду отсутствия доказательств, фотографий и реального контакта с ним» - цитируют Foreign Policy кыргызстанские СМИ .
Да, подтверждений этому нет, но ведь и нет доказательств обратного. Все доводы в материале базируются лишь на разговорах, слухах и домыслах.
Касаясь студентов, корреспондент американского издания пишет, что беседовал с их преподавателями и деканами в Кыргызстане. При этом отмечает, что одни «выражали сожаление и негодование», а ответы других были «циничными». В частности, приводится реплика проректора университета «Манас", где обучались некоторые из пропавших студентов.
"Это внутренние дела [Китая]», — передает его слова автор. Он также посетовал на схожую реакцию со стороны кыргызстанских властей.
Но как ещё мог ответить проректор кыргызстанского вуза? Ведь это и вправду внутренние проблемы КНР, а якобы пропавшие студенты не являются нашими соотечественниками. То же самое заявлял и президент С.Жээнбеков, добавив, что подобные вопросы должны решаться дипломатическим путем.
В расследовании говорится и о тотальном контроле населения Синьцзяна с помощью различных технических средств. Так почти весь Китай сегодня пребывает под "всевидящим оком" Большого брата. И превалирующий этнос там находится под таким же надзором госорганов, как и все остальные народности.
Ранее Пекин официально заявлял, что в лагеря попадают только лица, подверженные влиянию экстремистской идеологии. В таких случаях любое государство из соображений национальной безопасности вправе применять превентивные меры.
В начале этого года наши дипломаты в составе международной делегации посетили эти лагеря по приглашению китайских властей. А в феврале уже глава МИД КР Чингиз Айдарбеков встречался с председателем правительства СУАР. После этого в нашем дипведомстве заявили, что информация об этнических кыргызах в китайских лагерях не подтвердилась.
Конечно, нам доподлинно не известно, как обстоят дела в Поднебесной в действительности. Но разве могут китайские власти водить за нос целые делегации и самого министра? Стало бы руководство СУАР устраивать экскурсию для официальных лиц Кыргызстана, если бы имелся риск "проколоться"? Тем более, что в числе "исчезнувших" - довольно известные личности не только для Синьцзяна, но и для кыргызов в целом.
Выходит, приглашая представителей заинтересованных сторон, китайцы были уверены в своей непричастности?
Никого не защищая и не обвиняя, хотелось бы предотвратить граждан от скоропалительных выводов и "разоблачительных" статей. Ведь под угрозой могут оказаться отношения двух соседских народов, которые столь сложно наладить и так легко отравить.
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