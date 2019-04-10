Выпад против правозащитников

В воскресенье в офисе общественного фонда “Спектр” в городе Караколе произошел пожар.

По предварительной версии пожарной службы, причиной возгорания является поджог. Пострадавших в результате происшествия, слава богу, нет. Но сгорела вся документация. Офис, по сути, выгорел полностью.



Коалиция против пыток в Кыргызстане обеспокоена происшедшей ситуацией и связывает этот инцидент с профессиональной деятельностью, а также гражданской позицией общественного фонда “Спектр” — члена Коалиции против пыток в Кыргызстане, и призывает власти Иссык–Кульской области тщательно расследовать это преступление.



По мнению руководителя “Спектра” Флюры Надыровой, некоммерческие организации, занимающиеся правозащитной деятельностью, играют важную роль в гражданском обществе, и работа правозащитников должна быть защищена государством. Гражданская активность, осуществляемая в рамках действующего законодательства, должна быть свободна, независима и не сопряжена с опасностью злоупотребления со стороны властей.

Нина НИЧИПОРОВА.

"Вечерний Бишкек"