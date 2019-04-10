Депутат Дастан Бекешев усомнился в отечественной органической продукции

Поясним, в парламенте в третьем чтении обсуждают законопроект «Об органическом сельскохозяйственном производстве в Кыргызстане».

«У нас уже ставили метки «халал», но качество продуктов никто не проверял»

В Кыргызстане может быть органическое производство, но это не означает, что все продукты, помеченные как органические, будут таковыми. Об этом на пленарном заседании Жогорку Кенеша сказал депутат Дастан Бекешев.

- У нас уже на продуктах ставят метки «халал», но ведь по факту никто не проверяет качество этих товаров, - пояснил он. - Дошло до того, что такси «халал» появилось.

Вот чтобы понятие «органическая продукция» действительно работало, надо разработать меры ответственности в отношении производителей, которые не станут соблюдать закон.

В свою очередь его коллега Айнуру Алтыбаева добавила, что правительство должно поработать над тем, чтобы органическая продукция стала брендом Кыргызстана.

- В Германии проходит «зеленая неделя», на нее приезжает вся Европа, чтобы купить фермерские товары, - пояснила она. - Нам надо создать нечто подобное. Эту отрасль необходимо стимулировать. Возможно, даже давать фермерам, занимающимся органическим производством, беспроцентные ссуды.

Поясним, в парламенте в третьем чтении обсуждают законопроект «Об органическом сельскохозяйственном производстве в Кыргызстане».

VESTI.KG