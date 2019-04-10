Появился еще один налог за мусор? Бишкекчанину пришлось заплатить "новый" сбор

Бишкекчанин Жылдызбек Керимбаев на своей странице в Facebook рассказал, как ему пришлось заплатить отдельный налог за вывоз мусора, хотя у него нет задолженностей от "Тазалыка".

"Вот вы все встрепенулись по поводу доплаты за использование "Аристонов". А я вот уже недели две как "перевариваю" новый "налог на мусор"... В марте, когда заполнял декларацию и расчеты за движимое-недвижимое имущество и земельный налог, мне посчитали дополнительный "налог на мусор".





Когда я им сказал, что я уже плачу в Тазалык и у меня нет задолженностей, мне сказали что это новый налог, взимается с прошлого года, с человека - 25 сомов в год. С меня за 2018-2019 год сразу "сняли" 300 сомов + 30 сомов за услуги РСК...", - написал он (стиль и орфография автора сохранены. - Прим. Kaktus.media).

В пресс-службе ГНС пояснили, что налог за вывоз мусора платят только юридические лица, простых горожан он не касается.

"Налоговая служба с 1 января 2019 года обязана осуществлять контроль плательщиков по исполнению ими обязательств и вести учет плательщиков, начисленных и уплаченных сумм сбора за вывоз мусора населенных пунктов, за исключением физических лиц, являющихся владельцами жилых строений, не используемых в предпринимательской деятельности.

Плательщики сбора за вывоз мусора с территории населенных пунктов заполняют и представляют расчет по сбору за вывоз, исчисляемый и уплачиваемый, в соответствии с главой 24 Кодекса "О неналоговых доходах", в налоговые органы по месту налоговой и/или учетной регистрации в сроки, установленные представительным органом местного самоуправления. Расчет представляется владельцем капитального или временного строения", - написал пресс-секретарь ГНС.

В пресс-службе ГСН Kaktus.media сообщили, что сейчас идут разбирательства и позже предоставят комментарий, за что же тогда платил Керимбаев.



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