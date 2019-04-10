Адвокат: Процесс над экс-главой спецслужб Муратом Суталиновым – пик судебного произвола

Адвокат Эркин Саданбеков, директор юридической компании "Бюро правовой поддержки" и однокашник Мурата Суталинова по Карагандинской высшей школе МВД СССР, после судебного процесса 9 апреля прокомментировал происходящее.

"Как только на просторах интернета заходит разговор о реформировании судебной системы Кыргызстана, невольно вспоминаешь слова бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева, любившего хвастаться перед журналистами проведенной им реформе и назначенных его Указами принципиальных служителей Фемиды. Может быть обыватель, не посвященный в тонкости нашей юридической кухни, согласится с его байками, но только не большинство членов адвокатского сообщества.





Судебный процесс над экс-председателем ГКНБ Кыргызстана Муратом Суталиновым, прошедший 9 апреля 2019 года в Бишкекском городском суде, в очередной раз продемонстрировал зависимость судей от "Белого дома". Не успели избавиться от одного "Манаса" (речь идет о так называемом "кураторе судебной системы" Манасбеке Арабаеве. Его уволили в мае 2018 года, - прим. Kaktus.media), как появился другой. Телефонное право как действовало, так и продолжает действовать по сей день. Судьи принимают решения не по закону и не по своему внутреннему убеждению, а по звонку сверху. Вот и вся хваленная атамбаевская судебная реформа.





Пребывая весь день в тяжелом негодовании от судебного беспредела, дома решил взяться за перо и вкратце изложить свои соображения об имевшем месте сегодняшнем судилище над тяжело больным Суталиновым, которое ничем иным, как издевательством над человеком, ущемлением прав осужденного и пытками, не назовешь.

К назначенному на 10 часов судебному заседанию пришло много народу, в числе которых были близкие родственники, соседи, друзья, однокурсники, сослуживцы, правозащитники, гражданские активисты. Пришедших было вдовое больше, чем мог вместить зал. Стража пропускала посетителей в зал чуть ли не по билетам как в кинотеатр, благо, что еще не потребовали предъявления паспортов. Как всегда всем присутствующим запретили производить фото-, видеосъемку. Установленные на гранты западных доноров в залах суда микрофоны, как всегда, не работали и в ближайшие годы работать не будут, пока гражданские активисты в обществе не поднимут этот вопрос.

Судьи начали поочередно приглашать в зал врачей специальной медицинской комиссии, подтвердившей тяжелую онкологическую болезнь осужденного Суталинова. Несмотря на то, что инициатива о допросе членов медкомиссии исходила от самого суда, в связи с чем прошлое судебное заседание было отложено на сегодняшнюю дату, судьи даже не соизволили задать вопросы врачам. Ну и к чему все это шоу?! Зачем тянули время с вызовом членов врачебной комиссии, хотя могли и огласить ранее данные ими показания? Невооруженным глазом видно, что специально идет затягивание судебного процесса. Это ведь чистейшей воды издевательство над кыргызским правосудием! Получается, что пышущему здоровьем криминальному авторитету Азизу Батукаеву судьи почему-то поверили, а умирающему от неизлечимой болезни генералу Мурату Суталинову не верят. Судьи даже не соизволили принять по внимание ходатайство "Клуба генералов", Омбудсмена КР Токона Мамытова (кстати тоже генерала), депутатов Жогорку Кенеша о решении вопроса немедленного освобождения страдающего неизлечимой болезнью осужденного. Чего они ждут? Что хотят доказать? Даже Н.С.Хрущев в свое время во избежание международного скандала прислушался к мнению товарищей по партии, посоветовавших ему освободить из тюрьмы тяжелобольного Василия Сталина. Эти же ждут летального исхода осужденного генерала в местах лишения свободы. Вместо объективного и справедливого судебного разбирательства, вершители правосудия ищут любые зацепки, чтобы отказать в удовлетворении ходатайств. Видите-ли, ошибочка произошла (!), ходатайство было подано на имя председателя Бишкекского городского суда И.Воронцовой, а не членам судебной коллегии! А кто виноват в том, что состав судебной коллегии постоянно меняется, да и, к тому же, гражданское сообщество не обязано запоминать их фамилии.

Приглашенный в зал судебного заседания хирург Асанбек Токтомушев сообщил, что уже четвертый раз дает одни и те показания в судах. "Сколько же еще можно твердить об одном и том же?!" - гневно произнес врач. Между тем, положениями нового уголовно-процессуального кодекса предусмотрено депонирование доказательств в целях заблаговременного их сохранения и во избежание волокиты по излишнему вызову свидетелей в суд. Когда служителям Фемиды сверху дана команда "Фас!", то они молниеносно рассматривают дела, ограничиваясь оглашением показаний свидетелей, а по делу Суталинова надо, видите-ли, досконально допросить всех членов медкомиссии, дабы не допустить судебной ошибки, хотя сами-то никаких вопросов им и не задавали.

Когда после выступления всех членов медицинской комиссии стало очевидно, что осужденный Суталинов М.А. тяжело болен неизлечимой болезнью, которая в условиях закрытого тюремного режима только прогрессирует, и по рекомендации врачей больной подлежит немедленному освобождению из колонии для прохождения курса химиотерапии, то председательствующий Адис Момуналиев что-то тихо пробормотал, что даже сидящим в зале на первых рядах не было слышно, и отложил судебный процесс на 15 апреля. Судьи нашли очередной повод для переноса судебного заседания на другой день. Оказалось, что профессор Усупбаев А.Ч. не явился в суд для подтверждения своего же заключения. Теперь для поиска доктора медицинских наук и обеспечения его явки в суд дана аж целая неделя! Видимо столичным судьям не писан закон, который гласит: в соответствии с пунктом 1 статьи 71 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (в редакции 1997 года) лицо, заболевшее после вынесения приговора тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, перечень которых определяется Правительством Кыргызской Республики, подлежит освобождению от его отбывания на основании заключения медицинской комиссии. Рак почки 4 стадии вкупе с букетом других тяжелых болезней осужденного входит в указанный перечень, следовательно суд просто обязан удовлетворить ходатайство администрации Учреждения № 47 ГСИН при ПКР об освобождения Суталинова от дальнейшего отбытия наказания.

Резюмирая, хотелось бы сообщить, что судилище над бывшим главой кыргызских спецслужб Муратом Суталиновым соразмерно пыткам и лишний раз продемонстрировало пренебрежении законами служителями Фемиды, оставивших тяжело больного человека в условиях, которые не облегчают его страдания и идут в разрез с требованиями Конституции Кыргызской Республики, Уголовно-процессуального кодекса и Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, к которой присоединилась наша страна. На сегодня можно смело заявить о том, что судебный процесс над экс-председателем ГКНБ Кыргызстана Муратом Суталиновым, является пиком судебного произвола!"

Напомним, о досрочном освобождении Суталинова ходатайствовали в связи с его тяжелой болезнью. О том, что Суталинов тяжело болен, медицинская комиссия вынесла заключение в декабре прошлого года. У него рак 4-й степени левой почки, правую почку удалили ранее. Сейчас он получает химиотерапию в тюрьме.



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