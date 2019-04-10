Жестоко избитых ОПГшников бросили у дверей роддома в Бишкеке

Один из них скончался в реанимации. Второй находится в тяжелом состоянии
Сегодня примерно в 01:45 часов в дежурную часть Ленинского РУВД поступило сообщение о том, что на территории столичного роддома №2 находятся в бессознательном и тяжелом состоянии двое неизвестных лиц азиатской внешности. На место выехала следственно-оперативная группа. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.
По полученным первичным данным, неустановленные лица доставили двоих граждан в бессознательном состоянии со следами побоев во двор родильного дома №2, оставили у дверей здания и скрылись в неизвестном направлении. У одного из доставленных было обнаружено водительское удостоверение на имя А.И., 1974 года рождения. Не приходя в сознание, он скончался в реанимации. Второй гражданин У.А., 1983 года рождения в тяжелом состоянии. Начато досудебное производство.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Назначены все необходимые судебно-криминалистические экспертизы.
Между тем, как сообщили Vesti.kg собственные источники в правоохранительных органах, оба мужчины состоят на учете как члены ОПГ.
VESTI.KG
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