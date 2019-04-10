Кара жорго и лезгинка – зажигательные танцы Валентины Шевченко в Оше.

В Ош прилетела обладательница чемпионского пояса UFC в женском наилегчайшем весе, многократная чемпионка мира по тайскому боксу и смешанным единоборствам Валентина Шевченко.



На центральной площади города Комитетом по физической культуре и спорту совместно с управлением культуры была организована встреча с фанатами, в ходе которой проведена специальная концертная программа.



В мероприятии были проведены конкурсы на лучшие вопросы для чемпионки UFC. Авторы самых интересных вопросов награждены подарками от Валентины Шевченко.



В завершение Валентина станцевала кыргызский танец Кара жорго и кавказский – лезгинку.



Фанаты поблагодарили ее за приезд в Ош.



http://www.turmush.kg/ru/news:1539527?from=portal&place=last&b=5