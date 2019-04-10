Кара жорго и лезгинка – зажигательные танцы Валентины Шевченко в Оше.

В Ош прилетела обладательница чемпионского пояса UFC в женском наилегчайшем весе, многократная чемпионка мира по тайскому боксу и смешанным единоборствам Валентина Шевченко.
На центральной площади города Комитетом по физической культуре и спорту совместно с управлением культуры была организована встреча с фанатами, в ходе которой проведена специальная концертная программа.
В мероприятии были проведены конкурсы на лучшие вопросы для чемпионки UFC. Авторы самых интересных вопросов награждены подарками от Валентины Шевченко.
В завершение Валентина станцевала кыргызский танец Кара жорго и кавказский – лезгинку.
Фанаты поблагодарили ее за приезд в Ош.
http://www.turmush.kg/ru/news:1539527?from=portal&place=last&b=5
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!