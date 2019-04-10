Дети госпитализированы после прививки. Комиссия Минздрава выехала в Баткен

Комиссия Министерства здравоохранения выехала в город Баткен, где школьники были госпитализированы после получения прививки.

Об этом 10 апреля сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

Депутат Карамат Орозова (СДПК) попросила предоставить информацию. «Некоторые дети в тяжелом состоянии. Нужно предоставить информацию про это, народ волнуется», - сказала она.

По словам замминистра, после получения прививок в школе №3 города Баткен у группы 11-летних детей были тошнота, слабость, они падали в обморок. Были госпитализированы 7 человек, 2 попали в реанимацию, 5 человек положили в отделение.

«У пятерых детей состояние хорошее. Также одна девочка была переведена из реанимации в палату. Ее состояние среднее. Все дети находятся под наблюдением врачей», - сообщил он.

«Здоровье» (АКИpress)