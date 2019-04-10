Дети госпитализированы после прививки. Комиссия Минздрава выехала в Баткен

Комиссия Министерства здравоохранения выехала в город Баткен, где школьники были госпитализированы после получения прививки.
Об этом 10 апреля сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.
Депутат Карамат Орозова (СДПК) попросила предоставить информацию. «Некоторые дети в тяжелом состоянии. Нужно предоставить информацию про это, народ волнуется», - сказала она.
По словам замминистра, после получения прививок в школе №3 города Баткен у группы 11-летних детей были тошнота, слабость, они падали в обморок. Были госпитализированы 7 человек, 2 попали в реанимацию, 5 человек положили в отделение.
«У пятерых детей состояние хорошее. Также одна девочка была переведена из реанимации в палату. Ее состояние среднее. Все дети находятся под наблюдением врачей», - сообщил он.
«Здоровье» (АКИpress)
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!