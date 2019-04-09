Отправились в путь те, кто обращались к Путину     

До этого они говорили о том, что земли в сельском округе продаются при загадочных обстоятельствах, а не выдаются народу.
Жители Кызыл-Кыштакской сельской управы Кара-Сууйского района Ошской области Орозкан Токторалиева и Гульнара Мырзакеримова выразили недовольство главой сельской управы Шарабидином Капаровым и судьями, направились в столицу. До этого они говорили о том, что земли в сельском округе продаются при загадочных обстоятельствах, а не выдаются народу. Глава сельской управы Шарабидин Капаров подал в суд на жителей, критиковавших его работу, посчитав, что подвергся клевете. Он потребовал у суда изыскать по одному миллиону сомов с каждой женщины, посчитав, что они опорочили его честь и достоинство.
Напомним, жители села Ишкаван обращались к президенту России Владимиру Путину, попросив принять меры в отношении главы Кызыл-Кыштакской сельской управы.
Источник: газета «Факты.kg» №14 от 09.04.2019 / стр. 7, gezitter. org
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