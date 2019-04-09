Не говорите, что Панкратов бесполезен

Вы же знакомы с «дяденькой» Олегом Панкратовым.

Среди общественности звучат различные разговоры о министре Олеге. В основном критика о том, что министр экономики не справляется с работой, наша экономика падает. Да, экономика не процветает, мы не можем этого скрывать, но Панкратов вроде старается. Трудится днями и ночами, а мы радуемся за «бедолагу». Поддерживаем со словами: «Наверное, он один переживает за кыргызов»…

Господин Олег руководит нашей экономикой во второй раз. Надеемся, что он будет хорошо разбираться в нашей экономике, если мы потерпим и дадим ему руководить ей еще 5-6 лет. Что тут скрывать, экономика трещит по швам. Пускай Бог даст сил «дяденьке» Олегу, который пытается все залатать. Хватит жаловаться на «дяденьку» Олега за то, что он не противостоит толково всеобъемлющему кризису. Если все сложится, через 6-7 лет Панкратов точно покажет результат…

Источник: газета «Мантыш» №10 от 09.04.2019 / стр. 3, gezitter. org