Больная жена посаженного активиста осталась без присмотра

Больная, слабовидящая жена активиста, проводившего в Бишкеке митинг против китайских мигрантов, осталась дома одна, без присмотра.

Лидер движения "Кырк уруу кыргыз - жети дубан ынтымагы" Амангелди Артыков 3 апреля был задержан по подозрению в незаконном хранении наркотиков.

По информации пресс-службы бишкекской гормилиции, во время обыска в доме А. Артыкова были найдены 35 грамов гашиша и устройство для курения марихуана под названием "бульбулятор". Также во время проверки в наркодиспансере в крови Артыкова были обнаружены наркотики. Судебным решением А. Артыкова заключили в следственный изолятор сроком на 2 месяца.

Возглавляемое вышеуказанным гражданином движение "Кырк уруу кыргыз - жети дубан ынтымагы" в январе провело два митинга с требованием депортации из страны китайских мигрантов. После митингов был задержан ряд людей, им предъявили обвинение в незаконным проведении митинга, они выплатили штрафы.

ГКНБ возбудил уголовное дело, заявив о причиняющих ущерб межнациональным отношениям призывах и лозунгах во время митинга. Сообщалось, что активистов движения вызывают на допросы.

Лидера движения Амангелди после этих событий задержали по подозрению в хранении наркотиков.

Члены указанного движения и активисты считают, что А. Артыков никак не причастен к преступлениям, связанным с наркотиками, и что в его дом наркотики подброшены милицией.

"Как разбойники отправились среди ночи, связав руки-ноги, уложили на пол и в течение двух часов проводили обыск в доме, затем "нашли" подброшенные ими же наркотики и увели", - заявил Би-Би-Си член указанного движения Кадырбек Усенбаев.

После задержания Амангелди его супруга Эльмира осталась дома одна. Она больна, на протяжении 7 лет страдает от заболевания почек, проходит гемодиализ. В последние 6 лет женщина плохо видит. В доме нет детей или близких родственников. Старшие и младшие ее братья скончались от болезни почек. Теперь недуг угрожает её жизни. После того как она осталась дома одна, на гемодиализ ее водили друзья мужа.

Почему силовые органы не учли тяжёлое положение в семье Амангелди, когда водворяли его под стражу на 2 месяца? По всей видимости, у него нет возможности нанять адвоката, который написал бы заявление в суд по изменению меры пресечения и хлопотал.

"Когда уводили моего мужа, я сказала представителям органа, что у меня артериальное давление повысилось до 200, что мне плохо, попросила вызвать скорую. Скорую не стали вызывать, а когда я попросила дать мне таблетку для снижения давления, то не дали", - рассказала Эльмира.

Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си, gezitter. org