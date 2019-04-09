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Властям следовало бы любыми способами задержать и привести Шадиева, заставить вернуть награбленное. Тогда бы удалось заслужить поддержку народа

Экс-депутат Аскар Шадиев сразу после возбуждения уголовного дела сделался больным, а потом сбежал в США. Хватает людей, которые хотят показать его «белым и пушистым». Но есть такая упрямая штука, как факты, ничего с ними не поделаешь. Если говорить о борьбе с коррупцией, то результаты хороши. В прошлом году посадили двух премьер-министров, чего не удавалось сделать ни одному президенту. Экспертиза подтвердила, что на ТЭЦ 111 млн долларов ушли в левые карманы. Когда в суде это подтвердится, начнется самое интересное. Точнее выяснится, кто больше всего наворовал. А до тех пор властям следовало бы привести сюда Шадиева, посадить за решетку. Тогда бы ее авторитет возрос. Источник: газета «Мантыш» №10 от 09.04.2019 / стр. 3