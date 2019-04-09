Скорая помощь опоздала к истекающей кровью пациентке из-за пробок. В ГУОБДД опровергают

Пользователь Амантур Манапбаев на своей странице в Фейсбук рассказал, что вчера женщина, истекая кровью, около 40 минут ждала скорую помощь.
"Когда 09-я группа скорой медицинской помощи приехали, я переговорил с водителем. По его словам, они не могли ехать быстрее так, как их штрафуют за превышения скорости", - сообщил он.
Редакция Kaktus.media связалась с главврачом станции скорой помощи Искендером Шаяхметовым, который пояснил, что водителей, действительно, штрафуют, но этот вопрос улаживается по определенной процедуре.
"Например, за месяц нам поступило 7 штрафов и 6 из них были аннулированы. Другой вопрос, что это долго. Нам приходится предоставлять карту вызова, разбирать каждый случай с комиссией и только тогда нам аннулируют штраф",- объясняет процедуру Шаяхметов.
В этом конкретном случае причиной задержки стали банальные пробки. Главный врач управления скорой помощи утверждает, что пропускная способность улиц слишком маленькая и даже мигалки не всегда помогают быстро прибыть на место.
"Но все равно я взял объяснительные с врачей и водителя, которые были на вызове. Ни один из них не говорил, что причина в штрафах, к тому же телефонный разговор, состоявшийся якобы со мной, на самом деле был с моим замом. Я в это время был на совещании", - отметил он.
В свою очередь в ГУОБДД рассказали Kaktus.media , что водителей скорой помощи ГУОБДД не штрафует все время. Сотрудники УОБДД провели тест-драйв с использованием проблесковых маячков.
"От пересечения ул. Чолпон-Атинской и ул. Анкара до пересечения ул. Токтогула и ул. Бейшеналиевой Ошского рынка Бишкека спецмашина доехала за 28 минут. При этом не нарушала правила дорожного движения. Мы двигались на спецмашине со скоростью 40-50 км/ч. В некоторых местах из-за пробок стояли без движения", - подчеркнули в ГУОБДД МВД КР., отметив, что тест-драйв проводился в часы пик.
Кроме того в подразделение МВД напомнили о правилах дорожного движения.
В соответствии ПДД при применение спецсигналов, водители автомобилей оперативных и специальных служб (пожарная, скорая, патрульные авто и т.д) с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований ПДД.
"Для получения преимущества перед другими участниками движения, водители таких машины должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу", - отметили в ГУОБДД.
Все информации о нарушениях поступившие на базу ГУОБДД МВД КР обрабатываются и дается юридическая оценка.
В отношении водителей управляющие машинами скорой помощи, оборудованные специальными сигналами и зарегистрированные на базе центр мониторинга ГУОБДД МВД КР как нарушение ПДД в записях отсутствует включенный проблесковые маяки.
По не согласию с постановлениями о нарушениях водители и представители оперативных служб, как и другие участники дорожного движения для решения вопросов могут обратится в отдел по работе с обращениями граждан центр мониторинга ГУОБДД МВД КР.
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