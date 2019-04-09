"Надеюсь, вернется на этой неделе". Ташиев поддерживает возвращение Бабанова в Кыргызстан

Сегодня, 9 апреля, Камчыбек Ташиев выступил на пресс-конференции. Он опроверг слухи о том, что собирается примкнуть к оппозиции
"Сейчас некоторые пишут, что мол, Ташиев и Бабанов объединились, чтобы быть в оппозиции в президенту. Я не состою в оппозиции к Сооронбаю Жээнбекову. Я один из тех, кто старался, чтобы он стал президентом. Я желаю ему успешной и плодотворной работы", - заметил Ташиев.
Политик поддерживает возвращение Бабанова в Кыргызстан.
"Почему он выехал из страны? Он выехал, чтобы здесь сохранился мир. Как кандидат в президенты, набравший 33% голосов, он спокойно молча выехал, чтобы новый президент мог спокойно в работу. Его возвращение, я думаю, тоже должно быть таким мирным, без задержаний, пикетов. Он должен также спокойно доказать свою невиновность", - добавил он.
Он также выразил надежду, что Бабанов вернется в ближайшие 4-5 дней.
Напомним, экс-президент Алмазбек Атамбаев раскритиковал Сооронбая Жээнбекова и заявил, что если команда президента не исправит свои ошибки, то он через два месяца проведет митинг. Также ожидается возвращение Омурбека Бабанова. Сегодня, 9 апреля, он выступит с интервью.
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