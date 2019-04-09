"Забрал даже пенсионное удостоверение". Мужчина вышел из тюрьмы и обворовал свою же мать

В Бишкеке мужчина вышел из тюрьмы и обворовал мать.

Постановление суда размещено на сайте ВС КР.

Имена изменены.



Суд установил, что Шайырбек тайно похитил из квартиры своей матери-пенсионерки утюг-отпариватель стоимостью 1 200 сомов, женские позолоченные французские часы стоимостью 15 тыс. сомов, ID-паспорт, пенсионную книжку, платежные банковские карточки, а также 500 сомов. Тем самым он причинил потерпевшей Асылкан ущерб на общую сумму 16 700 сомов.

Подсудимый вину признал. Украденное он выдал сотрудникам милиции при задержании.

Потерпевшая рассказала, что сын только освободился из мест лишения свободы, а через 2 дня уже ее обворовал.

Шайырбеку назначили наказание 2 года и 7 месяцев лишения свободы. А также штраф - 30 тыс. сомов в доход государства.



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