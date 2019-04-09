Дома бишкекчан проверяют на наличие водонагревателей

«Бишкекводоканал» объясняет, что ждет тех горожан, которые отказываются впускать контролеров и скрывают, что у них установлен бойлер
В социальной сети Facebook появилась публикация, в которой бишкекчанка Ирина Солуянова жалуется на дополнительный тариф для тех граждан, у которых установлены водонагреватели. Она написала, что к ней домой пришел сотрудник «Бишкекводоканала», который составлял список домов, в которых имеется бойлер.
«Теперь те, у кого они есть, будут платить за воду больше. Мне сказали, больше 2 сомов. Вот вам и налоги на комфорт. Если вы захотели жить, как люди, с горячей водой, платите. Интересно, если у нас дома будет стоять очиститель воздуха, должны ли мы платить за чистый воздух?», - вопрошает Солуянова.
Начальник абонентного отдела «Бишкекводоканала» Анара Бекова между тем пояснила Vesti.kg, что данный тариф действует с 2015 года, и с тех пор контролеры спрашивают, есть ли в домах бойлеры. С того времени тарифы не менялись:за один кубометр воды платят 5,38 сома, за стоки - 1,20 сома
-Контролеры всегда спрашивали у жителей квартир и домов, установлен ли у них водонагреватель или нет, - объясняет Бекова. -На нашей практике никогда не происходило, чтобы мы отключали воду. В таких ситуациях мы человеку объясняем, за что он конкретно платит. Если человек отказывается пропускать нас или отвечать на наши вопросы, то мы совместно с МТУ узнаем, установлен ли бойлер или нет.
VESTI.KG
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