«Чем меньше ты нужен государству, тем больше в тебе заинтересованы экстремисты»

Такое мнение высказали специалисты, пытающиеся понять, кто пополняет ряды запрещенных движений
Как заявляют эксперты, в ряды международных террористических организаций чаще попадают те, кто обижен на государство. Социальная уязвленность и низкая грамотность - вот две коренные причины, позволяющие экстремистам набирать новых сторонников. В интервью Vesti.kg исполнительный директор Ассоциации Евразийских исследований Таисия Мармонтова подчеркнула, что переломный момент наступает тогда, когда человек, окружённый проблемами социального характера, пытается найти выход. Но вместо государства ему на помощь приходит вербовщик.
-На чём это основано? - задается вопросом ученый. - Это ловушка. Экстремисты говорят: «Приходи к нам, мы тебе поможем, мы тебя защитим, мы тебя, условно так говоря, обогреем». Человек образованный поймёт, что ответить. Но человек простой, за неимением знаний, за желанием получить опору, защиту просто попадается в ловушку профессиональных вербовщиков.
Избежать вербовки могут помочь имамы. Но для этого они сами должны быть высоко образованы. Причем не только для того, чтобы проповедовать мирную религию, но уметь отличать экстремистскую трактовку религиозных постулатов. Как сказал в интервью Vesti.kg омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов, в вопросах просвещения на религиозных деятелях лежит очень большая ответственность.
-Когда касается нашей исламской религии, то традиционные её постулаты - это не плохо, это хорошо, - отметил Мамытов. - И то, что сам фундаментализм призывает к прошлому фундаменту - это тоже неплохо. Но когда они призывают к прошлому через насилие, с использованием суррогатных течений религии, через экстремизм, терроризм, через радикальные методы - вот этого мы должны бояться.
VESTI.KG
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