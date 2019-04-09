Экс-депутату ЖК не понравилось, что на Валентину Шевченко надели ак-калпак  

При этом Жылдызкан Джолдошева подчеркнула, что сама спортсменка не виновата в произошедшем казусе
Накануне в Бишкеке прошла встреча чемпионки UFC Валентины Шевченко с фанатами. В ходе мероприятия организаторы встречи надели на спортсменку ак-калпак и чапан. Однако данный жест вызвал волну возмущения среди некоторых пользователей Сети - многие посчитали неправильным, что девушку облачили в мужское одеяние.
Неоднозначную ситуацию Vesti.kg прокомментировала экс-депутат Жогорку Кенеша, президент Благотворительного фонда им. Курманжан Датки Жылдызкан Джолдошева.
- На девушек не надевают ак-калпак, его по традиции носят только мужчины, - сказала она. - У наших женщин есть свои головные уборы из кийиза. Народ возмущен, потому что кыргызы издревле относились к этому предмету одежды с особым уважением. В этой ситуации виновата не сама спортсменка, ведь она не просила делать ей такой подарок.
Виноват мужчина, который не знает традиций и ценностей своего народа и вручил чапан и ак-калпак.
Однако встреча кыргызстанцев со своим кумиром запомнилась и крайне трогательными моментами.
Так, один из присутствовавших вместо вопроса попросил разрешения сфотографироваться с Валентиной и ее чемпионским поясом. Однако Шевченко согласилась сфотографироваться только с ней. Уходя, молодой человек не смог сдержать эмоции и трогательно пустил слезу.
VESTI.KG
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