Экс-депутату ЖК не понравилось, что на Валентину Шевченко надели ак-калпак

При этом Жылдызкан Джолдошева подчеркнула, что сама спортсменка не виновата в произошедшем казусе

Накануне в Бишкеке прошла встреча чемпионки UFC Валентины Шевченко с фанатами. В ходе мероприятия организаторы встречи надели на спортсменку ак-калпак и чапан. Однако данный жест вызвал волну возмущения среди некоторых пользователей Сети - многие посчитали неправильным, что девушку облачили в мужское одеяние.

Неоднозначную ситуацию Vesti.kg прокомментировала экс-депутат Жогорку Кенеша, президент Благотворительного фонда им. Курманжан Датки Жылдызкан Джолдошева.

- На девушек не надевают ак-калпак, его по традиции носят только мужчины, - сказала она. - У наших женщин есть свои головные уборы из кийиза. Народ возмущен, потому что кыргызы издревле относились к этому предмету одежды с особым уважением. В этой ситуации виновата не сама спортсменка, ведь она не просила делать ей такой подарок.

Виноват мужчина, который не знает традиций и ценностей своего народа и вручил чапан и ак-калпак.

Однако встреча кыргызстанцев со своим кумиром запомнилась и крайне трогательными моментами.

Так, один из присутствовавших вместо вопроса попросил разрешения сфотографироваться с Валентиной и ее чемпионским поясом. Однако Шевченко согласилась сфотографироваться только с ней. Уходя, молодой человек не смог сдержать эмоции и трогательно пустил слезу.



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