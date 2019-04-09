Почему таланты признают в КР только после успеха за рубежом?

Народный артист Кыргызстана считает такую практику признания правильной, но есть минусы

Новость о том, что президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков наградил Валентину Шевченко орденом «Данк», порадовала не только саму спортсменку, но и всех ее поклонников.

На сегодня Шевченко является 17-кратным чемпионом мира по муай-тай, а также чемпионом UFC в легком весе. На соревнованиях девушка выступает под двумя флагами – Кыргызстана и Перу.

Валентина родилась и выросла в Бишкеке. Как известно, она выступала на рингах в Кыргызстане, России, а позже уехала в Южную Америку – Перу.

Особую популярность кыргызстанка обрела после того, как в 2015 году подписала контракт с UFC.

Как показывает практика, многих спортсменов и других талантливых людей, танцоров, певцов и писателей публика замечает только после того, как они достигают успехов за пределами страны.

По этому поводу своим мнением с Vesti.kg поделился народный артист республики Курмангазы Азыкбаев.

- У нас в Кыргызстане есть такой момент, что мы не ценим тех, кто находится рядом, - говорит он. – Певец, танцор, спортсмен… Мы их не замечаем, а иногда даже чрезмерно критикуем, особенно если молодому таланту дали награду, мол, за какие заслуги. С этим сталкивался и я сам, когда объездил более 100 стран. Чолпонбек Базарбаев заметил меня и дал звание заслуженного артиста. Тогда все набросились, что я слишком молод.

По словам Азыкбаева, с такой картиной сталкивался и известный писатель Чингиз Айтматов.



- Айтматова тоже не признавали, гнали и говорили, что он плохой, и он уехал в Казахстан, а потом в Россию, - пояснил артист. – Только тогда, когда его книга была опубликована на чужой земле, люди сказали: вот, он, оказывается, такой великий писатель.

Однако вместе с тем народный артист считает, что вручение госнаград после успехов, достигнутых за рубежом, – тоже правильная практика.

- Много молодых талантов: Светлана Назаренко, Атай Омурзаков… Моя дочь Нурайым Азыкбаева неоднократно побеждала на международных конкурсах. Атаю награду так и не дали, к сожалению. Но в целом награждать орденом после того, как человек испытал себя, прославил свой народ, тоже правильно, - отмечает он.

В заключение Азыкбаев добавил, что в Кыргызстане молодым талантам не хватает поддержки и помощи в развитии.



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