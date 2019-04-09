Муфтият вынес решение по сетевому маркетингу, пластическим операциям и прививкам

Совет улемов Духовного управления мусульман Кыргызстана 5 апреля принял три фатвы (решения).

Согласно размещенной на сайте муфтията информации, фатва №5 запрещает сетевой маркетинг как противоречащий правилам шариата.

Фатва №6 вводит запрет на пластические операции, за исключением случаев, когда это связано со здоровьем.

"Шариат разрешает проводить реконструкцию лица или тела исключительно с целью устранения инвалидности, врожденных недостатков, чтобы улучшить только их природную функцию. Ислам против эстетических операций с целью улучшения внешности, изменения природных данных ради красоты лица и тела", - написано в фатве.

Фатвой №8 муфтият отмечает наличие различных мнений относительно вакцинации и выступает за то, что вакцинация является личным выбором каждого человека.

Источник: govori.tv, gezitter. org