Шыкмаматов: Поддержал бы инициативу по роспуску парламента

В настоящее время нет баланса во власти и Жогорку Кенеш тоже стал "подсолнухом".

Такое мнение высказал в интервью радио "Марал" депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов.

Как отметил парламентарий, согласно Конституции, парламент может распуститься только по собственной инициативе.

– Если бы парламент поднял инициативу о самороспуске, я бы его поддержал. Однако действующие депутаты на такой шаг не пойдут. Если я инициирую, то не поддержат. Могут воспринять исключительно как популистский шаг, – говорит Шыкмаматов.

Добавим, Жогорку Кенеш VI созыва был избран в 2015 году. В его составе 6 фракций.



Источник: maralfm.kg, gezitter. org