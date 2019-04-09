Шыкмаматов: Поддержал бы инициативу по роспуску парламента

В настоящее время нет баланса во власти и Жогорку Кенеш тоже стал "подсолнухом".
Такое мнение высказал в интервью радио "Марал" депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов.
Как отметил парламентарий, согласно Конституции, парламент может распуститься только по собственной инициативе.
– Если бы парламент поднял инициативу о самороспуске, я бы его поддержал. Однако действующие депутаты на такой шаг не пойдут. Если я инициирую, то не поддержат. Могут воспринять исключительно как популистский шаг, – говорит Шыкмаматов.
Добавим, Жогорку Кенеш VI созыва был избран в 2015 году. В его составе 6 фракций.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
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