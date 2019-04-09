Представитель ГТС: "Ситуация на КПП "Ак-Тилек-автодорожный" на кыргызско-казахской границе стабильная, в час пропускают по 9 машин"

Сегодня, 8 апреля, проходит заседание парламентского комитета по бюджету и финансам, на котором рассматривается вопрос завозимых в Кыргызстан из третьих стран товаров.

Как сказал на заседании депутат Руслан Казакбаев, в Кыргызстан попадают товары, завозимые контрабандным путем.

"Среди стран-членов ЕАЭС Кыргызстан является государством второго сорта? Ведь Россия выставляет нам претензию по поводу ввоза контрабандных товаров. Нам надо или ответить им, или же признать, что да, завозим. Почему не получаете сведения с границы России и Белоруссии? Возможно, они тоже завозят товары. Из-за того что так происходит, возникла ситуация на кыргызско-казахской границе, не могли пересечь границу около 300 болшегрузов", - сказал нардеп.

Первый заместитель председателя Государственной таможенной службы Султан Мамасадыков сообщил, что из 300 скопившихся на КПП "Ак-Тилек-автодорожный" машин осталось 131 большегруз, в час пропускают 9 машин. Ситуация на пропускном пункте стабильная, добавил представитель ГТС.

Источник: super.kg, gezitter. org