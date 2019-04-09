Озвучена причина, почему Семетей Султанов не стал кандидатом в вице-президенты АФК

Общественности озвучена причина отзыва кандидатуры Семетея Султанова на пост вице-президента Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Кандидатура экс-президента Федерации футбола Кыргызской Республики (ФФКР) Семетея Султанова была выставлена на высокую должность в указанной международной организации не Федерацией футбола Кыргызстана, а по его собственной инициативе.
Об этом написала в ходе полемики в Фейсбуке член исполнительного комитета ФФКР Айгерим Сабралиева.
"Он направил свои документы в Азиатскую футбольную конфедерация без разрешения исполкома. В интересах футбола на руководящую должность в организации представлен другой кандидат", - пишет Сабралиева.
Ранее экс-президент ФФКР Семетей Султанов сообщил на своей странице в Фейсбуке об отзыве федерацией его кандидатуры на пост вице-президента АФК и отметил, что такое решение стало для него неожиданностью.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
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