Озвучена причина, почему Семетей Султанов не стал кандидатом в вице-президенты АФК

Общественности озвучена причина отзыва кандидатуры Семетея Султанова на пост вице-президента Азиатской футбольной конфедерации (АФК).

Кандидатура экс-президента Федерации футбола Кыргызской Республики (ФФКР) Семетея Султанова была выставлена на высокую должность в указанной международной организации не Федерацией футбола Кыргызстана, а по его собственной инициативе.

Об этом написала в ходе полемики в Фейсбуке член исполнительного комитета ФФКР Айгерим Сабралиева.

"Он направил свои документы в Азиатскую футбольную конфедерация без разрешения исполкома. В интересах футбола на руководящую должность в организации представлен другой кандидат", - пишет Сабралиева.

Ранее экс-президент ФФКР Семетей Султанов сообщил на своей странице в Фейсбуке об отзыве федерацией его кандидатуры на пост вице-президента АФК и отметил, что такое решение стало для него неожиданностью.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org