Семья Таштанбековых в течение 8 месяцев будет получать матпомощь в размере 25 тыс. сомов

Бишкек, "Саясат. kg". Благотворительный фонд “Инсандык жардам” окажет материальную помощь семье Таштанбековых.

Об этом заявил министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров во время посещения данной семьи, сообщает ведомство.

Напомним, что 11 февраля т.г. полностью сгорел дом, в котором проживала семья, в результате отравление получили три ребенка 2015, 2016, 2017 годов рождения.

«В результате пожара двое моих сыновей больше пострадали. Мы прошли своевременное лечение. Сейчас здоровье малышей хорошее. Врачи рекомендовали в течение года детям давать молочные продукты», - рассказал Рустам.

Недавно у семьи появился четвертый ребенок. Глава семьи отметил, что единоврменную денежную выплату “балага суйунчу” в размере 4 тыс. сомов получили за короткие сроки.

Коодинатор благотворительного фонда “Инсандык жардам” Реджеп Юрумес подчеркнул о том, что материальная помощь будет оказана в рамках сотрудничества Министерством труда и социального развития. Семья в течение 8 месяцев будет получать денежные средства в размере 25 тыс. сомов, которые пойдут на питание и оплату жилья.

Министерство труда и социального развития КР