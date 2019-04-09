Семья Таштанбековых в течение 8 месяцев будет получать матпомощь в размере 25 тыс. сомов

Бишкек, "Саясат. kg". Благотворительный фонд “Инсандык жардам” окажет материальную помощь семье Таштанбековых.
Об этом заявил министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров во время посещения данной семьи, сообщает ведомство.
Напомним, что 11 февраля т.г. полностью сгорел дом, в котором проживала семья, в результате отравление получили три ребенка 2015, 2016, 2017 годов рождения.
«В результате пожара двое моих сыновей больше пострадали. Мы прошли своевременное лечение. Сейчас здоровье малышей хорошее. Врачи рекомендовали в течение года детям давать молочные продукты», - рассказал Рустам.
Недавно у семьи появился четвертый ребенок. Глава семьи отметил, что единоврменную денежную выплату “балага суйунчу” в размере 4 тыс. сомов получили за короткие сроки.
Коодинатор благотворительного фонда “Инсандык жардам” Реджеп Юрумес подчеркнул о том, что материальная помощь будет оказана в рамках сотрудничества Министерством труда и социального развития. Семья в течение 8 месяцев будет получать денежные средства в размере 25 тыс. сомов, которые пойдут на питание и оплату жилья.
Министерство труда и социального развития КР
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