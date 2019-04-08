Скандал на собрании Абдрахманова

Возник скандал на прошедшем в Бишкеке собрании движения Сагынбека Абдрахманова «СДПК без Атамбаева».

Были сказаны резкие слова под началом двух старых сопартийцев Таалая Жумагулова и Эркингуль Иманкожоевой, которые сказали в лицо о его нынешних неправильных делах. Также они выразили много недовольства в адрес Нурбубу Кененбаевой, одной из организаторов указанного движения, сказали вплоть до ее аморального поведения, сильно посрамили. Итак, настоящие старые СДПКовцы дали знать, что не поддерживают Сагынбека.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №12 от 05.04.2019/стр.7, gezitter.org

