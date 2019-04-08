Турсунбай Бакир уулу, экс-депутат: «Никогда не повысит авторитет казахов закрытие ими границы, создание препятствий к перевозке грузов»

Приезд президента России в Кыргызстан пусть даже на один день стал выгодным для нашей страны в политическом, экономическом и военном отношении.
- Турсунбай мырза, почему казахи взяли за привычку именно в такое время закрывать границу, устраивать сложности нашим предпринимателям?
- У них есть историческая и сегодняшняя обида на кыргызов. Ладно, отставим историю в сторону, скажем о нынешнем. Да, прошлая власть испортила отношения с Казахстаном, это вроде исправила новая власть. Но это было во время Назарбаева. Возможно, теперь Токаев как старый лис в дипломатии и политике полагает «попробую разок подтянуть узду кыргыза, если слабовата, подчиню себе». Может быть, они ревнуют, как бы подразумевая «не идите только за русскими, и к нам сделайте подход, потому что между Россией и Кыргызстаном есть мы, казахи». Конечно, то что в самом Казахстане Назарбаев без выборов передал президентский пост, но сам остался у руля, и как будто этого мало, дочь свою сделал спикером, у них сильно не критикуется. Однако, в читаемых, увиденных казахами кыргызских СМИ и интернет-ресурсах горькая правда, вероятно, огорчила братский народ. Но закрытие границы, создание препятствий для провоза грузов никогда не повысят авторитет казахов.
- Вы думаете, кому стал выгодным приезд Путина?
- Приезд президента России в Кыргызстан пусть даже на один день стал выгодным для нашей страны в политическом, экономическом и военном отношении. Теперь было бы замечательно, если остальную выгоду получили наши мигранты в России, в первую очередь попавшие в черный список, депортированные. А внешние политические очки от саммита ШОС в Бишкеке получила Россия.
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