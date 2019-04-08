Юный певец из Кара-Балты Белек Муктарбеков выступил в Кремле

Мальчик исполнил романс композитора Дюбюка «Улица, улица» в сопровождении Государственного русского народного ансамбля «Россия»
В малом зале Государственного Кремлевского Дворца 6 апреля состоялся гала-концерт «Юные таланты мира». На сцене Кремля выступили победители Международного детского конкурса вокальной музыки «Надежда Романсиады». Оказаться на главной сцене России стремятся все артисты мира. Это не только самая известная и престижная сцена - выступление в Кремле дает юным артистам огромный стимул для будущих успехов.
Кыргызстан на сцене Государственного Кремлевского Дворца представил 11-летний уроженец Кара-Балты, учащийся детской музыкальной школы Белек Муктарбеков, который является одним из победителей кыргызской «Романсиады», организованной представительством Россотрудничества в КР и русским культурным центром «Гармония» в октябре 2018 года.
На сцене Кремля Белек исполнил романс композитора А. Дюбюка «Улица, улица» в сопровождении Государственного русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Его художественный руководитель Дмитрий Дмитриенко в этот вечер был и дирижером, и ведущим в паре с автором концерта, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, заслуженной артисткой России Галиной Преображенской.
Российский центр науки и культуры в КР
Фото Российский центр науки и культуры в КР
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