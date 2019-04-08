Пьяная мать забыла в магазине младенца. Несколько историй фостерной семьи

Жительница села Кызыл-Суу Джети-Огузского района Аида Абдыкеримова — приемная мама.

За три года через ее руки прошло более 20 детей самых разных возрастов и характеров. К каждому она старается найти подход, привить ему правильные привычки и хорошие манеры поведения, а затем отпустить.

Нелегкая профессия

По ее словам, она работает приемной мамой с лета 2016-го.

«Как я пришла к такому выбору? Особо не сидела и не задумывалась. Тогда я работала воспитателем в детском доме и мне предложили пройти обучение. Согласилась, не ожидая, что сразу же детей дадут, а дали. Я взяла троих девочек. Старшей было 6 лет, средней 4 и младшей 1,5 годика. У них на глазах умерла мама, в день ее похорон мне их привезли. Прожила с ними два года, пока их не удочерили в одну семью», — рассказывает Аида Абдыкеримова.

Почему сама не удочерила? Конечно, говорит приемная мама, сложно было расставаться, так не хотела девочек отдавать.

«Сама я не осилю. Государство у нас небогатое, зарплаты мизерные. Это же не просто так, взял, удочерил по документам, протер пыль и куда-нибудь на полочку поставил. Надо кормить, одевать, на ноги ставить», — объясняет Аида Абдыкеримова.

Пока у нее жили три сестры, были и другие ребята на короткий промежуток времени (неделю, месяц). Бывают ситуации, когда инспекторы по делам несовершеннолетних (ИДН), соцработники звонят и просят приютить ребенка на несколько дней, поскольку кризисного центра в селе нет.

К примеру, четырехмесячную девочку пьяная мать оставила в магазине и ушла дальше пить. Вот как откажешься помочь? Пока мамашу или родственников найдут, берешь ребенка. Временно, без оплаты, как помощь.

Аида Абдыкеримова

Она воспитывает и родного сына-подростка.

«Ему было десять лет, когда появились первые приемные дети. Ревновал, разумеется, не хотел, чтобы другие меня мамой называли. Мы пришли к такому решению: он меня мамой зовет, а другие дети — апой. На этом и успокоились. Сейчас ему 13 лет, многое понимает, помогает», — делится своими проблемами Аида Абдыкеримова с 24.kg.

Индивидуальный подход

Подобрать ключик к каждому чужому ребенку нелегко, но приспосабливаться надо.

«Кто-то любит искренность, когда говорят правду, кто-то приходит и сразу любовь требует, спрашивает: «А вы наша новая мама? Теперь вы нас любить будете?» Объясняешь им: «Я пока временная мама, конечно, я вас должна любить, а вы — помогать мне, слушаться». Бывают и сложности», — признается приемная мама.

Ко мне детки попадают хорошие, просто они неухоженные, недоласканные.

Аида Абдыкеримова

Был у нее и один трудный подросток.

«Мальчишке было 12 лет, дома почти не жил, сбегал от матери. В их селе болото есть, лесополоса, летом на подножном корму жил, воровал. И вот мать отказалась от него. На пятый день он от меня тоже убежал, украв все деньги. Дело даже не в деньгах, я сильно испугалась за него: вдруг где-нибудь погибнет. Ночь наступила, я ходила, искала везде, думала, маловатый еще, не догадается уехать куда-нибудь, а уехал. Позже сотрудники ИДН поймали его, была комиссия, выясняли, почему сбежал. Подросток стал плакать, мол, по маме соскучился. Но к ней почему-то не пошел. Позже его все-таки матери отдали. Соцработники работают с той семьей», — вспоминает женщина.

На какое-то время в доме Аиды Абдыкеримовой нашли приют и дети, чья мать до смерти избила полуторагодовалого племянника.

«Четыре девочки прожили у меня зимой около недели, потом им подобрали другую фостерную семью. Они вполне ухоженные, воспитанные, адекватные. Девочки в нашем же селе живут, в школу одну с нашими детьми ходят, мы поддерживаем отношения», — отмечает собеседница.

Большая семья

Сейчас у нее воспитываются трое приемных детей — 10-летний мальчик и две сестры, которым 9 лет и 4 годика соответственно. У мальчика очень сложная ситуация в семье. Отца в его жизни не существует, а мама выпивает. В школу не ходил, бродяжничал, просил деньги и все на компьютеры просаживал. Только в девять лет его отдали в первый класс, читает пока слабо, но прогресс есть.

Приемная мама учитывает его прошлое и отпускает со своим сыном в выходной день на час-два поиграть в компьютерном клубе. Отправляет и за покупками — хлебом, солью, мороженым, чтобы умел деньги тратить, сдачу принести.

У девочек тоже непростая судьба. Отца нет, мать рожала младшую дочь и получила инсульт, долго болела, а несколько месяцев назад умерла. Сейчас младшая ходит в садик, а старшая — во второй класс. Тетя, у которой четверо своих детей, хотела бы оформить опеку над ними, но у нее нет жилья, как того требует закон.

Как полюбить чужого ребенка

Каково быть приемной мамой? Только ли это работа или все-таки призвание помочь детям?

«У меня как-то спрашивали: вы от любви к детям пришли в эту профессию? Но это изначально была моя профессия», — отвечает Аида Абдыкеримова.

«Сначала даю полную свободу. Дети осматриваются, во дворе, в саду, дома — кто что хочет. Я их не трогаю, пока войдут в колею, потихонечку присматриваюсь, узнаю привычки, делаю для себя заметки, над чем позже работать, что исправить, когда дети привыкнут. А если ребенок только пришел и ты начинаешь его воспитывать, он может тебя просто воспринять в штыки», — отмечает она особенности работы с несовершеннолетними.

Аида Абдыкеримова признается, что вселенской любви ко всем детям на планете у нее нет, как и у любого адекватного человека.

«Все через сердце проходит. Вот появляется какой-нибудь ребенок, своими глазенками посмотрит на тебя беспомощно... И ты потихоньку втягиваешься в его проблемы, эмоциональное состояние, начинаешь жалеть, любить. Все приходит со временем», — говорит приемная мама.

Со многими детьми она и сегодня поддерживает отношения, созванивается по телефону или видеосвязи.

Работа не для каждого

Министерство труда и социального развития развивает фостерные семьи начиная с 2012 года. Ежегодно в бюджете предусматривают средства на эту услугу. Уже обучено более 200 кандидатов в приемные родители, из которых психологи отобрали 137 человек и выдали им сертификаты.

«Это не просто работа, когда взял ребенка, лишь бы он был в семье, спал, ел, и ни за что не отвечаешь. Это очень большая ответственность. Нужно воспитывать ребенка, обучать тому, чему каждый день учишь родного сына или дочь. Своим поведением, совместной работой, подготовкой к школе и так далее. Поэтому в профессии остаются только те, кто действительно понимает, куда и на что идет», — пояснили 24.kg в Минсоцразвития.

На сегодня в девяти семьях проживают 17 приемных детей. А с 2014 года услугу получили более ста несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

До лучших времен

Это временная услуга — от нескольких часов до года или больше. Большинство детей через некоторое время возвращаются в свои родные семьи.

«И это очень хорошо. У нас нет цели надолго разлучать ребят с биологической семьей, поэтому приветствуем возврат к родным», — подчеркивает и. о. завотделом развития соцуслуг семье и детям Назгуль Чолумова.

Случается и так, когда приемная семья очень привязывается к ребенку-сироте и решается на усыновление. Так и поступила жительница Иссык-Атинского района, удочерившая маленькую Людмилу и давшая ей кыргызское имя Аруузат.

Кстати, в фостерные семьи размещают детей не из интернатов, а только из сложных семей, чтобы предотвратить их попадание в систему.

«Фостерная семья — альтернатива детским учреждениям. В жизни бывает всякое, может возникнуть экстренный случай, родители, допустим, погибли в автоаварии. И оказаться в огромном интернате — большой стресс для домашнего ребенка. Есть дети, выросшие в неблагополучных семьях. Попав в приемную семью, они видят модель благополучной семьи. Если в его семье каждый день пили, дрались, били друг друга, то в новой, приемной, — чисто, красиво, тепло, есть уход. Есть к чему стремиться», — отмечает Назгуль Чолумова.

Государственное спасибо

За свою работу приемные родители получают ежемесячно зарплату 6 тысяч сомов, такая же сумма выделяется на содержание каждого ребенка.

Но эта сумма может измениться. Минсоцразвития разработало новую редакцию положения о приемной семье, предусматривающую более гибкий вариант оплаты. Оплату труда и расходы на ребенка предлагается привязать к прожиточному минимуму, который составляет на сегодня около 5 тысяч сомов. За каждого дополнительно взятого ребенка или ребенка с ограниченными возможностями здоровья к оплате родителю обещают определенную надбавку.

Кроме того, выдвигаются конкретные требования и минимальные стандарты к содержанию ребенка в семье, более широко расписан круг обязанностей и прав.

В настоящее время документ находится на рассмотрении правительства.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/114182/