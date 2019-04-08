Подозреваемый в изнасиловании односельчанина на Иссык-Куле не признает вины

Подозреваемого в изнасиловании односельчанина водворили в СИЗО на два месяца.
Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.
Решение принял Иссык-Кульский районный суд.
«Назначена судебно-биологическая экспертиза. Следствие ждет ее результатов. Подозреваемый не признает вины», — отметили в УВД.
Напомним, что в селе Бактуу-Долонотуу мужчину подозревают в изнасиловании односельчанина. Судебно-психиатрическая экспертиза потерпевшего показала, что 24-летний парень не врет о факте мужеложства.
Подозреваемого взяли под стражу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/114193/
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