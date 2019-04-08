Асылбек Жээнбеков знает, какой бизнес для фермеров сегодня самый прибыльный

Члены парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сегодня обсуждают отчет премьер-министра о работе правительства за 2018 год.

Депутат Асылбек Жээнбеков поинтересовался у приглашенных чиновников, почему они не говорят о доле рыбного хозяйства Кыргызстана в структуре ВВП.

По мнению экс-спикера Жогорку Кенеша, рыбная отрасль сегодня является одной из прибыльных.

«Нужно уделять особое внимание рыбной отрасли, а вы ее смешиваете с лесным хозяйством. У рыбного хозяйства есть высокий потенциал развития. Эта сфера может увеличить долю всего сельского хозяйства в структуре ВВП», — сказал Асылбек Жээнбеков.

Он считает, что фермерам, решившим развивать рыбную отрасль, выдавать кредиты надо приоритетно.

«Разведение рыбы и рыбное производство в целом окупят себя максимум за два года, если фермерам давать кредит», — отметил депутат.



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