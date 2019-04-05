Солистка группы «Город 312» рассказала кыргызстанцам о миграционной амнистии

Светлана Назаренко призывает соотечественников воспользоваться нововведением
Солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко обратилась к кыргызстанцам, проживающим в России, с призывом воспользоваться миграционной амнистией.
Певица также предложила пользователям Сети распространить данное видеосообщение, чтобы проинформировать соотечественников о возможности продлить миграционную карту.
«Кыргызстанцам, находящимся в России с нарушением сроков пребывания, предоставляется возможность без привлечения к административной ответственности и включения в черный список легализовать свое пребывание, не выезжая за пределы страны», - сказала Назаренко.
Артистка также пояснила, на каком сайте можно проверить свой статус и куда обратиться для того, чтобы получить новую миграционную карту.
VESTI.KG
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