Депутатов ждет суд. Жениш Разаков намерен подать иск к членам Жогорку Кенеша

Вице-премьер-министр заявил журналистам, что намерен подать в суд на депутатов Жогорку Кенеша за распространение ложной информации.
Об этом Жениш Разаков сообщил в интервью порталу Govori.TV.
По словам чиновника, он 19 лет работал в Баткенской области и прошел путь от простого милиционера до губернатора.
«В 1999-2000 годах в Баткене я защищал нашу страну от террористов. Для меня честь и мундир офицера превыше всего. Я никогда не совершу действий в ущерб интересам Кыргызстана, и таких документов тоже не буду подписывать. Я юрист и разбираюсь в документах», — сказал вице-премьер.
Жениш Разаков назвал фейком заявленное депутатами с трибуны парламента, добавив, что не обратил бы внимания на слухи о шпионаже в пользу Таджикистана, если бы этот вопрос не звучал с трибуны ЖК.
«То, что выходит в соцсетях, в интернете, — это фейк. Я разговаривал со специалистами об этом, говорил, что не нужно на них реагировать. Но некоторые нардепы, основываясь на этом фейке, подняли вопрос в парламенте», — отметил он.
По словам вице-премьер-министра, он уже обратился в ГКНБ с заявлением на распространение в социальных сетях фейков о нем. Жениш Разаков также заявил, что намерен судиться с депутатами Жогорку Кенеша, чтобы защитить свои честь и достоинство.
Ранее депутаты ЖК обратились в ГКНБ с поручением проверить достоверность публикаций о вице-премьер-министре. Они обратили внимание на публикации таджикских СМИ о том, что Жениш Разаков является агентом спецслужб соседней страны.
ГКНБ на основании компрометирующих публикаций в СМИ в отношении вице-премьер-министра Жениша Разакова провел досудебное производство по уголовному делу, зарегистрированному по статье «Государственная измена». По результатам проверки причастность чиновника к спецслужбам иностранных государств не нашла подтверждения.
Напомним, что, согласно Конституции, депутаты Жогорку Кенеша не могут подвергаться преследованиям за высказываемые ими в связи с депутатской деятельностью суждения.
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