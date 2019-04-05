ГСИН ищет инвесторов, чтобы открыть производства в колониях

Госслужба исполнения наказаний ищет инвесторов, чтобы открыть производства в колониях.

Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя ГСИН Таалайбек Нуралиев.

По его словам, разработан план создания производственных участков во всех колониях.

«В союзные времена практически во всех колониях были производства. Недавно открыли кирпичный завод в колонии № 16, работают 82 человека. Постепенно будем открывать новые производства. Для этого необходимы инвесторы», — сказал он.

По словам Таалайбека Нуралиева, по примерным подсчетам, для открытия кирпичного завода в условиях колонии требуется 10-15 миллионов сомов.



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