Депутат Жогорку Кенеша сравнил кыргызстанские больницы с мясокомбинатом

На заседании парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» депутат Алтынбек Жунус уулу заявил, что политику лечения пациентов надо менять.

«Почему, когда мы приходим в частные клиники, бахилы выдают бесплатно, а когда приходишь в государственную, их приходится покупать? К любому врачу пойдешь, он скажет, что надо сдать анализы, томографию, и направляют только в определенные центры. Они открыто говорят, что получают бонусы. Нужно менять политику в целом», — сказал он.

Парламентарий сравнил больницы с мясокомбинатом.

«Сегодня идешь в больницу, все говорят — мясокомбинат. Не дай бог заболеть! Есть родственник, который болел раком, получал химию, продал дом. Когда поехал в Германию, там удивились, как можно делать химию всего организма», — добавил Алтынбек Жунус уулу.

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