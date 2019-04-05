Не знаешь даже что и сказать…

В данное время тяжело встретить в обществе человека, который положительно бы отозвался об Исе Омуркулове.
Можно сказать, что невозможно. Днем со свечкой не сыщешь человека, который бы сказал, что Омуркулов хороший. Конечно, это связано с политическими выходками Исы Омуркулова. Этот молодец только вчера громко кричал, что Атамбаев отец народа, а сегодня он организовывает игры по отъему СДПК у Атамбаева. Самое смешное – уши краснеют после его слов: «При Атамбаеве меня вполне могли посадить»… Даже не знаешь, как назвать такого человека…
Источник: газета «Фабула пресс» №10 от 05.04.2019 / стр. 3, gezitter. org
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