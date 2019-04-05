Исхак Масалиев: Мы предлагали несколько иной закон. Однако...

Депутаты Жогорку Кенеша в третьем чтении приняли законопроект о снятии с экс-президентов статуса неприкосновенности.
Стало известно, что в случае принятия закона он будет равно применяться ко всем экс-президентам.
Кроме того, если экс-президент совершит преступление во время исполнения своих полномочий главы государства и судебный приговор вступил в силу, тогда аннулируются все предусмотренные ему государственные привилегии. Мы взяли интервью у одного из инициаторов отмены статуса неприкосновенности – депутата Жогорку Кенеша Исхака Масалиева.
- Исхак Абсаматович, вы проголосовали против. Почему?
- Потому что мой закон был несколько иным.
- Можно об этом поподробнее? Каким был вначале предложенный вами законопроект, как он в дальнейшем был изменён?
- Был простым, когда мы его предложили. Мы просто предложили полностью убрать неприкосновенность экс-президентов. Однако во втором чтении, по предложению отдельных депутатов Жогорку Кенеша, присоединили привлечение к ответственности такого гражданина, как экс-президент. По моему личному мнению, это чрезмерно. Предложенный мной проект был изменён. Если президент подпишет проект изменения закона, то он вступит в силу и начнёт работать.
- Давайте уточним. Когда речь идёт о неприкосновенности, входят сюда бесплатные услуги, отдых, медобслуживание?
- Касательно отдыха, лечения никаких изменений нет. Когда мы предлагали закон в 2006 году, то говорили, что привилегии должны предоставляться президенту и его супруге. Когда присоединяют родственников, получается очень большой круг людей.
- Если привлекать к ответственности с согласия депутатов, тогда нет особой разницы по сравнению с прежним...
- По моему мнению, принципиальных изменений нет. Этот рассматриваемый закон получается такой же, как по привлечению к ответственности действующего президента. Наша идея состояла в том, что после ухода с поста экс-президент должен привлекаться к ответственности как простой гражданин.
- А по каким причинам депутаты внесли изменения в ваш проект? Какой здесь был интерес?
- Здесь кашу заварила Конституционная палата. Она дала комментарий только в октябре прошлого года, по обращению Нурбека Токтакунова, открыто обнародовала. И надо было сделать в соответствии. В случае принятия закона нам придется подчиниться.
- Если президент подпишет этот закон, то это повлияет на экс-президентов?
- Естественно, повлияет на экс-президентов напрямую. Сколько бы я ни критиковал, закон всё равно заставляет осознавать ответственность. Откроет дорогу при согласии Жогорку Кенеша, генпрокурора. Даже если я против, надо считать их авангардом.
Источник: maralfm.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!