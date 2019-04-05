Исхак Масалиев: Мы предлагали несколько иной закон. Однако...

Депутаты Жогорку Кенеша в третьем чтении приняли законопроект о снятии с экс-президентов статуса неприкосновенности.

Стало известно, что в случае принятия закона он будет равно применяться ко всем экс-президентам.

Кроме того, если экс-президент совершит преступление во время исполнения своих полномочий главы государства и судебный приговор вступил в силу, тогда аннулируются все предусмотренные ему государственные привилегии. Мы взяли интервью у одного из инициаторов отмены статуса неприкосновенности – депутата Жогорку Кенеша Исхака Масалиева.

- Исхак Абсаматович, вы проголосовали против. Почему?

- Потому что мой закон был несколько иным.

- Можно об этом поподробнее? Каким был вначале предложенный вами законопроект, как он в дальнейшем был изменён?

- Был простым, когда мы его предложили. Мы просто предложили полностью убрать неприкосновенность экс-президентов. Однако во втором чтении, по предложению отдельных депутатов Жогорку Кенеша, присоединили привлечение к ответственности такого гражданина, как экс-президент. По моему личному мнению, это чрезмерно. Предложенный мной проект был изменён. Если президент подпишет проект изменения закона, то он вступит в силу и начнёт работать.

- Давайте уточним. Когда речь идёт о неприкосновенности, входят сюда бесплатные услуги, отдых, медобслуживание?

- Касательно отдыха, лечения никаких изменений нет. Когда мы предлагали закон в 2006 году, то говорили, что привилегии должны предоставляться президенту и его супруге. Когда присоединяют родственников, получается очень большой круг людей.

- Если привлекать к ответственности с согласия депутатов, тогда нет особой разницы по сравнению с прежним...

- По моему мнению, принципиальных изменений нет. Этот рассматриваемый закон получается такой же, как по привлечению к ответственности действующего президента. Наша идея состояла в том, что после ухода с поста экс-президент должен привлекаться к ответственности как простой гражданин.

- А по каким причинам депутаты внесли изменения в ваш проект? Какой здесь был интерес?

- Здесь кашу заварила Конституционная палата. Она дала комментарий только в октябре прошлого года, по обращению Нурбека Токтакунова, открыто обнародовала. И надо было сделать в соответствии. В случае принятия закона нам придется подчиниться.

- Если президент подпишет этот закон, то это повлияет на экс-президентов?

- Естественно, повлияет на экс-президентов напрямую. Сколько бы я ни критиковал, закон всё равно заставляет осознавать ответственность. Откроет дорогу при согласии Жогорку Кенеша, генпрокурора. Даже если я против, надо считать их авангардом.



Источник: maralfm.kg