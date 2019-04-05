Глава правительства: "Вопрос кыргызско-казахской границы решится сегодня-завтра"

Как заявил на правительственном совещании сегодня, 5 апреля, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, вопрос кыргызско-казахской границы решится сегодня-завтра.

"Я три раза разговаривал по вопросу границы с главой казахстанского правительства. Главы таможенной служб 2-х стран вели диалог в рабочем кабинете премьер-министра Казахстана. Некоторые заявляют, что правительство безмолвствует. Отдельные экономические вопросы решают путем переговоров", - отметил глава правительства.

Скопление автомашин на контрольно-пропускном пункте "Ак-Тилек-автодорожный" началось 19 марта. Как заявил Комитет госдоходов при Минфине РК, проводится мониторинг для выявления фактов незаконного провоза товаров, в необходимых случаях ведется усиленная проверка большегрузов. Также отмечено, что перевозчики не желают проходить досмотр.

Однако водители придерживаются иного мнения.

Источник: super.kg, gezitter. org