Как заявил на правительственном совещании сегодня, 5 апреля, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, вопрос кыргызско-казахской границы решится сегодня-завтра.
"Я три раза разговаривал по вопросу границы с главой казахстанского правительства. Главы таможенной служб 2-х стран вели диалог в рабочем кабинете премьер-министра Казахстана. Некоторые заявляют, что правительство безмолвствует. Отдельные экономические вопросы решают путем переговоров", - отметил глава правительства.
Скопление автомашин на контрольно-пропускном пункте "Ак-Тилек-автодорожный" началось 19 марта. Как заявил Комитет госдоходов при Минфине РК, проводится мониторинг для выявления фактов незаконного провоза товаров, в необходимых случаях ведется усиленная проверка большегрузов. Также отмечено, что перевозчики не желают проходить досмотр.
Однако водители придерживаются иного мнения.
Источник: super.kg, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!