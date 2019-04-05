Участвовавший в конференции СДПК журналист говорит, что милиция оказывает на него давление

Представитель в Ошской области газеты "Ачык саясат плюс" Алтынбек Жээнбаев говорит, что со стороны милиции на него оказывают давление за то, что он принял участие в прошедшей в Оше конференции СДПК.

Как он сообщил SUPER.KG, вечером сегодня, 4 апреля, в его дом в Жапалакском айыл окмоту явились около 15 сотрудников милиции и пытались его запугать.

"2-3 дня назад приходили три сотрудника 1-го отделения в Кара-Сууйском районе Ошской области. Сегодня тоже около 15-ти сотрудников пытались запугать. Когда я спросил, зачем они пришли, они сказали: "Вы участвовали конференции СДПК в Оше. 6 апреля состоится съезд. Мы пришли собрать по нему информацию".

"Я пояснил, что вступил в эту партию в 2010 году и с того времени никак с партией не взаимодействовал, а на вчерашнюю конференцию я просто доставил главреда газеты "Ачык саясат плюс" Назгуль Мамытову. В тот день за мной устроили слежку на двух-трёх автомобилях. Оказалось, это были сотрудники милиции.

Когда они явились сегодня, я в гневе сказал им, что вместо того чтобы защищать права народа, они занимаются слежкой за кем попало. До того, как ко мне, они, как оказалось, явились к моим проживающим в с. Папан братьям и запугивали их, чтобы "не поддерживали Алтынбека", не выходили на митинг, а не то задержат. Теперь они [браья ] сердятся на меня и говорят, чтобы "ходил спокойно". Неправильно, когда милиция настраивает братьев друг против друга", - сказал Жээнбаев.

Органы внутренних дел пока не дали комментария по словам журналиста.



Источник: super.kg, Gezitter.org