Раим-Миллион сбежал в Дубай?

Но прошло уже два месяца, а результата нет.
Отдел по борьбе с экономическими преступлениями начинал проверять имущество Раима Матраимова, названного самой влиятельной фигурой во время власти Сооронбая Жээнбекова. Но прошло уже два месяца, а результата нет. Тем временем в социальных сетях широко обсуждают бегство Раима-Миллиона в Дубай. По дошедшей к нам информации, испортились отношения между Матраимовым и Асылбеком Жээнбековым, имело место расхождение мнений. В любом случае кажется, что власть хотела оправдать Раима, но, испугавшись ударов общественности, создала условия для его бегства.
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №12 от 05.04.2019/стр.2, Gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!