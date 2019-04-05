Раим-Миллион сбежал в Дубай?

Но прошло уже два месяца, а результата нет.

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями начинал проверять имущество Раима Матраимова, названного самой влиятельной фигурой во время власти Сооронбая Жээнбекова. Но прошло уже два месяца, а результата нет. Тем временем в социальных сетях широко обсуждают бегство Раима-Миллиона в Дубай. По дошедшей к нам информации, испортились отношения между Матраимовым и Асылбеком Жээнбековым, имело место расхождение мнений. В любом случае кажется, что власть хотела оправдать Раима, но, испугавшись ударов общественности, создала условия для его бегства.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №12 от 05.04.2019/стр.2, Gezitter.org