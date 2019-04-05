Выпавший из окна мальчик скончался по дороге в больницу

Об этом АКИpress сообщила пресс-служба Минздрава.
Мальчик 11 лет, выпавший из окна дома в 5 мкр, скончался по дороге в больницу. Об этом АКИpress сообщила пресс-служба Минздрава.
«Немного не доехав до больницы, мальчик умер в машине скорой помощи. У него были травмы, не совместимые с жизнью», - сообщили в пресс-службе.
«Здоровье» (АКИpress)
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