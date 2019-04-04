Депутат Шайназаров назвал чиновника, который якобы покрывает контрабанду ослиных шкур

По его словам, правительство несколько месяцев обещает закрыть ослиную ферму в селе Мады Ошской области.

Парламентарий предложил снять с должности директора Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности

Контрабанду ослиных шкур покрывает глава Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР Калысбек Жумаканов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Тынчтык Шайназаров.

По его словам, правительство несколько месяцев обещает закрыть ослиную ферму в селе Мады Ошской области.

- Я пытался пробудить вашу совесть, - обратился он к представителям кабмина. - Но ферма так и не закрылась. Я постарался выяснить, в чем дело, и узнал, что во главе этого бизнеса стоит сам Калысбек Жумаканов. Документы мне предоставили в Финполиции.

Парламентарий добавил, что ранее была выявлена контрабанда ослиных шкур и ондатры.

- Также отсутствуют акты захоронения и уничтожения туши, - отметил Шайназаров. - Где мясо, остается неизвестным. Жумаканов сам подписал разрешение на вывоз шкур ондатры, но под видом этого пытались вывести шкуры ослов. Я требую, чтобы этого чиновника сняли с занимаемой должности на время следствия.



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