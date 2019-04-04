Раскол в СДПК. Альтернативная партия должна сменить название

Альтернативная СДПК должна сменить название.
Об этом 24.kg сообщил цлен ЦИК Кайрат Осмоналиев.
По его словам, в Кыргызстане не может быть двух политических организаций с одинаковыми названиями.
«Поэтому, когда партия будет проходить перерегистрацию в Министерстве юстиции, следует добавить либо цифру, либо букву к аббревиатуре СДПК», — сказал Кайрат Осмоналиев и добавил, что эта партия сможет участвовать в выборах в парламент в 2020 году, поскольку никаких препятствий по закону нет.
Однако избранный 3 апреля на альтернативном съезде лидером политической организации социал-демократов Сагынбек Абдырахманов заявил, что менять название не будут, поскольку партия, которую возглавляет он, является настоящей и законной.
Экс-спикер Жогорку Кенеша Зайнидин Курманов, являющийся экспертом по парламентаризму, пояснил 24.kg: для того чтобы отстоять свое право называться СДПК в противовес партии, которую возглавляет Алмазбек Атамбаев, придется судиться.
6 апреля в Бишкеке пройдет еще один съезд СДПК. На форум соберутся сторонники экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/113815/
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