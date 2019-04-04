Милиция — это тормоз. Депутат Дастан Бекешев критикует МВД

Депутат парламента Дастан Бекешев опять критикует правоохранительные органы.
Свои замечания он озвучил сегодня на пленарном заседании.
По его словам, милиция продолжает вмешиваться в экономические вопросы, а это никак не в ее компетенции.
«Тем самым милицейские органы выступают тормозом в развитии нашей и без того маленькой и слабой экономики. Они вмешиваются в бизнес, устраивают несанкционированные проверки, заморозили продукцию и банковские счета тех бизнесменов, которые сотрудничали с Аскарбеком Шадиевым. При чем здесь они? Они-то закон не нарушали», — сказал Дастан Бекешев.
Он добавил, что милиция так не борется с преступностью и ОПГ, как пытается контролировать предпринимателей.
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