Милиция — это тормоз. Депутат Дастан Бекешев критикует МВД

Депутат парламента Дастан Бекешев опять критикует правоохранительные органы.

Свои замечания он озвучил сегодня на пленарном заседании.

По его словам, милиция продолжает вмешиваться в экономические вопросы, а это никак не в ее компетенции.

«Тем самым милицейские органы выступают тормозом в развитии нашей и без того маленькой и слабой экономики. Они вмешиваются в бизнес, устраивают несанкционированные проверки, заморозили продукцию и банковские счета тех бизнесменов, которые сотрудничали с Аскарбеком Шадиевым. При чем здесь они? Они-то закон не нарушали», — сказал Дастан Бекешев.

Он добавил, что милиция так не борется с преступностью и ОПГ, как пытается контролировать предпринимателей.

Ссылка: https://24.kg/vlast/113846/