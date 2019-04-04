Печать учебников. Генпрокуратура выявила нарушения в Минобразования

Генеральная прокуратура в ходе проведения проверки в Министерстве образования и науки выявила нарушения законодательства о государственных закупках.

Об этом сообщили в пресс-службе главного надзорного органа.

По ее данным, 1 августа 2017 года должностные лица Минобразования провели конкурсные торги на тиражирование учебников для школ с кыргызским, русским и узбекским языками обучения по английскому языку для 5-го класса. Печатать учебники планировалось за счет средств республиканского бюджета. При этом в рамках проекта Всемирного банка на 2017-й на тиражирование учебников для 5-х классов было выделено $2 миллиона 735,7 тысячи, тиражирование этого учебника планировалось произвести за счет кредитных и грантовых средств.

Кроме этого, без проведения соответствующего мониторинга цен определена необоснованно завышенная стоимость услуг по тиражированию учебников, а также незаконно установлены требования к участникам конкурса о включении стоимости гонораров авторам книг. Тогда как в рамках проекта при разработке новых учебников по английскому языку для 3, 4, 5 и 6-х классов на общую сумму $103,5 тысячи уже были произведены выплаты за счет средств проекта. И обладатели авторских прав передали исключительные имущественные авторские права Министерству образования на неограниченный срок.

Из-за незаконно установленных требований в ценах конкурсных заявок и в договорной стоимости на тиражирование необоснованно были включены выплаты авторских гонораров двум ОсОО. При этом ОсОО авторам фактически гонорары не выплатили.

В результате за счет бюджетных средств поставщикам были излишне выплачены 1 миллион 884 тысячи сомов.

«Ненадлежащее исполнение должностыми лицами Министерства образования возложенных обязанностей привело к неэффективному использованию бюджетных средств на 13 миллионов 174,2 тысячи сомов, а также не взысканы с поставщиков штрафные санкции на 427 тысяч 942 сома за несвоевременную доставку учебников до районных и городских отделов образования. В результате интересам государства причинен материальный ущерб», — отмечают в Генпрокуратуре.

По результатам проверки ввиду наличия в действиях должностных лиц Минобраза признаков преступлений, предусмотренных статьями 320 (злоупотребление должностным положением) и 234 (нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или тендеров) Уголовного кодекса, Генеральной прокуратурой этот факт зарегистрирован в ЕРПП для дальнейшей организации досудебного производства.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/113861/