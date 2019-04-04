"Почему бы вам не поехать в Казахстан?" Спикера раскритиковали за бездействие

Парламент должен отреагировать на проблему на кыргызско-казахской границе.

Об этом заявил депутат Руслан Казакбаев.



Он отметил, что сейчас проблема на границе и права Кыргызстана в ЕЭК обсуждаются во всех СМИ с широким кругом экспертов, активисты помогают водителям, застрявшим на границе, а от правительства выступает лишь Олег Панкратов, который пытается разъяснить ситуацию на русском языке. Но этого недостаточно. Казакбаев предложил пригласить в парламент представителей правительства, которые предоставят информацию.

Казакбаев заметил, что спикер должен реагировать в таких случаях в рамках своих полномочий.

"Есть народная дипломатия, почему бы нам не использовать ее? Почему бы вам не съездить в командировку, возьмите с собой других депутатов, поздравьте Токаева с назначением", - заметил Казакбаев.

Спикер ЖК Дастан Джумабеков ответил, что он разговаривает с правительством и получает информацию.

"Руководитель таможни и два человека улетели вчера в Астану, с премьером Казахстана наш премьер поговорил по данному вопросу", - сказал он.

Аалы Карашев тоже поддержал Казакбаева и отметил, что спикер должен поехать в Казахстан для урегулирования ситуации.

Напомним, в конце марта ситуация на кыргызско-казахской границе ухудшилась. Около 150-200 большегрузных машин не могут пересечь границу.

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